Aydın'da fabrikada patlama: 4 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kimyasal maddeler üreten fabrikadaki buhar kazanının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada, fabrikada gece vardiyasında çalışan Murat Barut, Mustafa İnce, Süleyman Yıldızçoban ve Zeynep Tuğba Aydın yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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