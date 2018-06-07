Aydın'da FETÖ operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla bahis oynatarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı ileri sürülen şüphelinin çiftliğine operasyon düzenlendi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye finans sağladığı suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan G.Ü'nün Yaylaköy Mahallesi'ndeki çiftliğine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda şüpheli bulunamazken çiftlikte çalışma izni olmayan Türkmenistan uyruklu 4 kişi yakalandı.
Çiftlikteki aramada 1 flaş bellek, 1 dizüstü bilgisayar, 490 CD, 1 tabanca ve buna ait 70 mermi, 1 uzun namlulu silah, 1 av tüfeği ele geçirildi.
G.Ü'nün "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli şans oyunlarının internet yoluyla erişimini sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlamak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunları ile bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, yağma, nitelikli tehdit" suçlarından arandığı ayrıca yasa dışı bahis adı altında toplanan paraları FETÖ'ye göndererek örgüte finans sağladığı belirtildi.
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