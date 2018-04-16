Aydın'da FETÖ'nün emniyet yapılanması davası

Aydın'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Cuma, hakkındaki örgüt üyeliği suçlamaları reddetti.

FETÖ gibi örgütlerden her zaman uzak kaldığını ileri süren Cuma, "Sadece amirlerimden talimat aldım. Başka kimseden talimat almadım, talimat da vermedim. Çocuklarımın okul taksitlerini ödemek için Bank Asya'da hesap açtırdım. Bilseydim böyle bir şey yapmazdım." diyerek beraatını talep etti.

Tutuklu sanık Muharrem Yavuz ise hakkındaki örgütün şifreli haberleşme aracı ByLock kullandığı yönündeki iddiaları reddedip, FETÖ üyesi olmadığını savundu.

Beraatını ve tahliyesini talep eden Yavuz, "Ne darbe girişiminde ne de herhangi bir oluşumun içinde yer almadım. 22 aydır tutukluyum. Tutukluluk süremin göz önüne alınmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ödemiş T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan tutuklu sanık Ali Talip Korkmaz ise "Terör örgütü üyesi değilim. Darbe gecesi Aydın Valiliği önünde görevdeydim. 2 yıllık meslek hayatımda hep kritik noktalarda görev yaptım. 2 yıldır da "Silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla hapis yatıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma yarın devam edecek.