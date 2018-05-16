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Aydın'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

Nazilli ilçesindeki operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaygubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince örgütün hücre evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında iş adamları ve esnafın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
gaybubet evi FETÖ Hücre Evi Nazilli

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