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Aydın'da FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Tutuklu sanık Emniyet Müdür Vekili Suat İkan'ın yargılandığı davanın görülmesine başlandı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanık Emniyet Müdür Vekili Suat İkan'ın yargılanmasına başlandı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

İzmir 3 No'lu T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Suat İkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.

Hakkındaki "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamalarını reddeden İkan, FETÖ/PDY üyesi olmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savundu.

Hazırlanan ByLock içerik raporlarında çelişkiler olduğunu ileri süren İkan, hakkındaki tanık ve gizli tanık beyanlarını da reddetti.

İkan, oğlunu KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesinde okuttuğu iddialarına ilişkin "Oğlumun son tercihi bu üniversiteydi. Ben de açıkta kalmaması için gidip kaydını yaptırdım." dedi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit'in "Bu okulun Fetullahçılara ait olduğunu biliyor muydun?" sorusu üzerine İkan, "Bu okulun onlara ait olduğunu bilmiyordum" yanıtını verdi. Ümit ise "Bunu tüm Türkiye biliyordu. Bir emniyet müdürü olarak sen mi bilmiyordun?" dedi.

Duruşmaya tanık olarak dinlenen R.T, İkan'ın FETÖ mensubu olduğunu 17-25 Aralık süreci sonrasında öğrendiğini, 15 Temmuz sonrasında da emin olduğunu öne sürdü.

Tanık R.T, İkan'ın kendisini tehdit ettiği, 150 bin lira istediği yönündeki ifadelerinin aynen geçerli olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkan ile yaşadığımız tehdit ve tartışma olayının ardından çocuklarımı örgütün okullarından aldım. Bu olayın hemen ardından benim hakkımda 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan dosya açtırdı. Dosya açılan bu ihaleler sonuçlanmış ve benim aldığım ihalelerdi. Bu davalardan 2'sinden beraat ettim, biri hala devam ediyor. Beni yargılayan hakim savcılar da şu an FETÖ'den içeride."

İkan'ın tanığa, "Ben bu kadar şeyi yaptıysam, neden o zaman gidip şikayetçi olmadın?" sorusunun yöneltilmesini talep etmesi üzerine tanık R.T, "Benden istediği parayı vermediğim için, ayrıca o zamanlar devlet içerisinde çok güçlü oldukları için gidip şikayetçi olmadım." cevabını verdi.

Diğer tanık R.K. ise sanığın FETÖ ile ilişkisinin olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Tanığın beyanı üzerine Mahkeme Başkanı Ümit, "Sabah sanık olarak yargılandığın duruşmada Suat İkan'ın FETÖ'cü olduğunu, bunu herkesin bildiğini söyledin. Ayrıca senin ByLock listende kayıtlı ve arama kayıtlarınız var. Şimdi neden kıvırıyorsun?" şeklinde soru yöneltti.

R.K. ise mahkeme başkanına "Söylenti olarak biliyordum." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ PDY Suat İkan

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