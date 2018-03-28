Aydın'da FETÖ/PDY davası

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit'in "Bu okulun Fetullahçılara ait olduğunu biliyor muydun?" sorusu üzerine İkan, "Bu okulun onlara ait olduğunu bilmiyordum" yanıtını verdi. Ümit ise "Bunu tüm Türkiye biliyordu. Bir emniyet müdürü olarak sen mi bilmiyordun?" dedi.

İkan, oğlunu KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesinde okuttuğu iddialarına ilişkin "Oğlumun son tercihi bu üniversiteydi. Ben de açıkta kalmaması için gidip kaydını yaptırdım." dedi.

Hazırlanan ByLock içerik raporlarında çelişkiler olduğunu ileri süren İkan, hakkındaki tanık ve gizli tanık beyanlarını da reddetti.

İzmir 3 No'lu T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Suat İkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.

Duruşmaya tanık olarak dinlenen R.T, İkan'ın FETÖ mensubu olduğunu 17-25 Aralık süreci sonrasında öğrendiğini, 15 Temmuz sonrasında da emin olduğunu öne sürdü.

Tanık R.T, İkan'ın kendisini tehdit ettiği, 150 bin lira istediği yönündeki ifadelerinin aynen geçerli olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkan ile yaşadığımız tehdit ve tartışma olayının ardından çocuklarımı örgütün okullarından aldım. Bu olayın hemen ardından benim hakkımda 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan dosya açtırdı. Dosya açılan bu ihaleler sonuçlanmış ve benim aldığım ihalelerdi. Bu davalardan 2'sinden beraat ettim, biri hala devam ediyor. Beni yargılayan hakim savcılar da şu an FETÖ'den içeride."

İkan'ın tanığa, "Ben bu kadar şeyi yaptıysam, neden o zaman gidip şikayetçi olmadın?" sorusunun yöneltilmesini talep etmesi üzerine tanık R.T, "Benden istediği parayı vermediğim için, ayrıca o zamanlar devlet içerisinde çok güçlü oldukları için gidip şikayetçi olmadım." cevabını verdi.

Diğer tanık R.K. ise sanığın FETÖ ile ilişkisinin olup olmadığını bilmediğini belirtti.