Aydın'da FETÖ/PDY davası

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul ile avukatları katıldı.
Duruşmada, Mahkeme Başkanı, sanıkların HTS kayıtları ile gizli tanıkların ifadelerini okudu.
Başka bir dosyadaki örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan sanık Ali Akkurt ile çok sayıda telefon görüşmesinin olduğu sorulan Fatih Tonkul, "Ali Akkurt, yerel bir gazeteciydi. Kendisiyle bir hukukum yoktur. Sürekli arayıp reklam istiyordu. Oradan tanıyorum." yanıtını verdi.
Gizli tanıklarından birinin ifadesinde örgüt içerisinde kendisinin "mütevelli" olarak bilindiği şeklinde bilgi verdiği anımsatılan Ahmet Tonkul da "Mütevelli nedir bilmem. Ne olduğunu da hastanede öğrendim. Onlar kendilerini kurtarmak için iftira atıyorlar." beyanında bulundu.
Sanık ve avukatların savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!
Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...
15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Okuyucu Yorumları 0 yorum