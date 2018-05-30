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Aydın'da FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un yargılanmasına devam edildi

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul'un yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı, sanıkların HTS kayıtları ile gizli tanıkların ifadelerini okudu.

Başka bir dosyadaki örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan sanık Ali Akkurt ile çok sayıda telefon görüşmesinin olduğu sorulan Fatih Tonkul, "Ali Akkurt, yerel bir gazeteciydi. Kendisiyle bir hukukum yoktur. Sürekli arayıp reklam istiyordu. Oradan tanıyorum." yanıtını verdi.

Gizli tanıklarından birinin ifadesinde örgüt içerisinde kendisinin "mütevelli" olarak bilindiği şeklinde bilgi verdiği anımsatılan Ahmet Tonkul da "Mütevelli nedir bilmem. Ne olduğunu da hastanede öğrendim. Onlar kendilerini kurtarmak için iftira atıyorlar." beyanında bulundu.

Sanık ve avukatların savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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