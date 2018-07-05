Aydın'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA) - AYDIN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.



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