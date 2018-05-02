Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 5 gün hapis cezası olan kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkındaki yakalama kararı dolayısıyla takibe alınan kadın, Yeni Mahalle'deki Mezbaha Caddesi'nde oturan annesini ziyarete gitti.
Burada polis tarafından yakalanan A.Ç'nin (36) silahlı yağma, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan 17 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.
A.Ç, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Aydın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum