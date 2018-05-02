Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 5 gün hapis cezası olan kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkındaki yakalama kararı dolayısıyla takibe alınan kadın, Yeni Mahalle'deki Mezbaha Caddesi'nde oturan annesini ziyarete gitti.

Burada polis tarafından yakalanan A.Ç'nin (36) silahlı yağma, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan 17 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

A.Ç, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Aydın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

