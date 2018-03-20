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Aydın’da gençler arası bilgi yarışması il finali yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ‘Gençler Arası Bilgi Yarışması Kim Bilir ?’ Aydın il finali elemeleri Dr.

Aydın’da gençler arası bilgi yarışması il finali yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ‘Gençler Arası Bilgi Yarışması Kim Bilir ?’ Aydın il finali elemeleri Dr. Hidayet Sayın Konferans Salonunda gerçekleşti.
İki kategoride gerçekleşen yarışmalarda, 14-17 yaş kategorisinde Grup Cahil Filozoflar, 18-25 yaş kategorisinde Grup SBL birinci olurken, grupların ödüllerini Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından verildi. Yarışmada birinci olan gruplar 16 Nisan’da İzmir ’ de gerçekleştirilecek olan bölge finallerinde Aydın ilini ve Gençlik Merkezini temsil edecek.

Aydın’da gençler arası bilgi yarışması il finali yapıldı

Aydın’da gençler arası bilgi yarışması il finali yapıldı

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