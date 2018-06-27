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Aydın'da gıda zehirlenmesi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

Verilen hayır yemeğinden zehirlenen ve aralarında davet sahibi ile ailesinin de bulunduğu 40 kişi tedavi altına alındı

Aydın'da verilen hayır yemeğinden yiyen 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi altına alınanlar arasında davet sahibi ve ailesi de bulunuyor.

Alanan bilgiye göre, Çeştepe Mahallesi'nde Ergün Gündoğdu vefat eden babası için tavuk, pilav ve irmik helvasından oluşan hayır yemeği verdi. Yemekten sonra bazı vatandaşlar bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerine aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi tedavi altına alındı.

Bazı çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığını hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

Hayır yemeğinin sahibi olan ve kendisi de hastanede müşahede altında tutulan Ergün Gündoğdu, "Babamın 3 günlük hayrı vardı onu yaptık. İlk önce oğlum rahatsızlandı. Sonra hastaneye geldik. Ben de hastanede rahatsızlandım. Mahalleden de bazılarının etkilendiğini öğrendim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gıda yemek zehirlenme

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