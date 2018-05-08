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Aydın'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

Nazilli'de hayır amaçlı dağıtılan börekten yedikten sonra rahatsızlanan 23 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayır amaçlı dağıtılan börekten yedikten sonra rahatsızlanan 23 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eycelli Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından hayır amaçlı içerisinde kabak olan börek dağıtıldı.

Börek yedikten sonra rahatsızlanan 23 kişi, Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınanlardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tedavisinin ardından taburcu olan 71 yaşındaki Ahmet Nazlı, "Börek yedik. Bir müddet sonra kusmaya başladım. Hastaneye geldim. Nasıl oldu anlamadım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Börek gıda zehirlenmesi kabak

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