Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 46 göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine durdurduğu minibüste Suriye uyruklu 46 göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 2 organizatör gözaltına alındı.
Göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı.
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