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Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Didim ilçesinde 46 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 46 göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine durdurduğu minibüste Suriye uyruklu 46 göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 2 organizatör gözaltına alındı.

Göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı.

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