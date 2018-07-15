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Aydın'da gölete giren bir kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 01:43 | Son Güncelleme

Aydın'da gölete giren bir kişi boğuldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yeroğlu (35), dün sabah saatlerinde balık avlamak için komşusu Ahmet (52) ve oğlu Ferit (14) Sarıhan ile Hıdırbeyli Göleti'ne gitti.

Serinlemek için gölete girdikten bir süre sonra Yeroğlu'nun gözden kaybolduğunu fark eden komşusu durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışması sonucu Hüseyin Yeroğlu'nun cesedine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Yeroğlu'nun cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ahmet Sarıhan gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeroğlu'nun ilk defa balık avlamak için geldiği gölet kenarında oğlu Ferit ile yürüdüğünü söyledi.

Onları uzaklaşmamaları konusunda uyardığını belirten Sarıhan, "Bir anda oğlum, Hüseyin'in suda battığını söyleyerek 'baba yetiş' dedi. Koştum ama ben gidinceye kadar suda kayboldu. Yüzme bilmediğim için suya giremedim. Çok büyük şok yaşadım." dedi.

Ferit Sarıhan ise "Göletin kenarında yüzüyorduk. Ona çok fazla ileriye gitmemesini söyledim. Ama bir anda bana bağırmaya başladı ve elleriyle yardım isteyerek battı. Bende babama haber verdim ama çok geçti." diye konuştu.

Oğullarının gölette boğulduğu haberini alan anne Mükerrem (55) ve baba Ethem Yeroğlu (58) olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Yeroğlu'nun bekar olduğu ve Germencik'te Sağlık Grup Başkanlığında hizmetli olarak çalıştığı öğrenildi.

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İlk Defa Balığa Giden ve Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

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