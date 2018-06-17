Aydın'da havuza giren kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Soğucak Mahallesi Bilge Kent Sitesi'nin havuzuna giren Arslan Doğan (26) boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Söke Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

