Aydın'ın Sultanhisar ilçe Belediye Başkanı ve 6 meclis üyesi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla soruşturma açıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 6 belediye meclis üyesi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ihale dosyaları incelemeye alınırken Yıldırımkaya ve 6 meclis üyesi de şüpheli sıfatıyla Nazilli Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Belediye Başkanı Yıldırımkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.