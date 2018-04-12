Aydın'ın Sultanhisar ilçe Belediye Başkanı ve 6 meclis üyesi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla soruşturma açıldı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 6 belediye meclis üyesi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında ihale dosyaları incelemeye alınırken Yıldırımkaya ve 6 meclis üyesi de şüpheli sıfatıyla Nazilli Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Belediye Başkanı Yıldırımkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.
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