HABER

Aydın'da ikinci kattan düşen görme engelli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Aydın'da ikinci kattan düşen görme engelli öldü

Aydın'da oturduğu apartmanın ikinci katındaki evinin balkonundan düşen görme engelli hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı'nda kahvede oturan vatandaşlar duydukları ses üzerine dışarı çıktı.

Halil Baştürk'ü (79) beton zeminde hareketsiz yatarken bulan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Baştürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesiyle yaşayan Baştürk'ün balkondan aşağıya düştüğü ve görme engelli olduğu öğrenildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Adnan Oktar mağduru karikatürist dava açacakAdnan Oktar mağduru karikatürist dava açacak
Türk Tabipler Birliği sağlıkta şiddetle ilgili basın açıklaması açıklaması yaptıTürk Tabipler Birliği sağlıkta şiddetle ilgili basın açıklaması açıklaması yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görme engelli polis sağlık ekibi

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yatağan Termik Santrali'ndeki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Yatağan Termik Santrali'ndeki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

'İzdivaç ablası' avukat hakkında karar çıktı

'İzdivaç ablası' avukat hakkında karar çıktı

Uruguay'dan getirilen angusların kokusu kenti etkisi altına aldı

Uruguay'dan getirilen angusların kokusu kenti etkisi altına aldı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.