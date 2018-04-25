Aydın'da inşaattan düşen işçi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde bir inşaatın 3. katında çalışan İsmail Sökmen (49) dengesini kaybedip yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Sökmen'in cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son