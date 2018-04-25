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Aydın'da inşaattan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Aydın'da inşaattan düşen işçi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde bir inşaatın 3. katında çalışan İsmail Sökmen (49) dengesini kaybedip yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Sökmen'in cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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