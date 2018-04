Aydın’da istihdam seferberliği toplantısı yapıldı

Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Milli İstihdam Seferberliği " toplantısı yapıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan toplantıya İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, oda başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.

Türkiye’de artı 2 istihdam sürecinin başladığını belirten Vali Yavuz Selim Köşger, “Yasada yapılan değişiklikle özel sektör işverenlerimize yönelik bir teşvik getirildi. 31 Aralık 2018 tarihine kadar özellikle işverenlerin yapacakları artı istihdamın sigorta ve vergi kısmı devlet tarafından karşılanacak. Tabi bir takım şartları var bu istihdamın. İstihdam edildikleri tarih itibarı ile geriye doğru üç ay süreyle işsiz olduklarına dair istihdam edilen kişinin üç ay işsiz olmasına dair bir şart var. Bir kişinin bir iş yerine maliyeti minimum 2486 TL. Bunun 1603 TL’sini işveren ödeyecek, 883 TL’sini devlet karşılayacak. Özel sektör yaptığı her ilave istihdam için yaklaşık 883 TL eksik ödeyecek. Bu uygulamanın geçerlilik süresi 31 Aralık 2020’ye kadar. İmalat ve bilişim sektöründe de yapılan her istihdam için de ayrıca 2029 TL’ye kadar devlet katkı sağlayacak. Ayrıca bir ile üç kişi arasında işçi çalıştıran iş yerleri esnaflarımız da yaptıkları her istihdam da bir ay devlet bir ay kendileri ödeyecekler. İş başı eğitim teşvikler var. İmalat sektöründe de iş başı eğitimlerde 61, 65 TL cep harçlığı ödenecek. Kadın istihdamına yönelik de uygulamalar var. Engelli vatandaşlarımıza da iş kurmaları halinde karşılıksız hibe şeklinde desteklemeler yapılacak” dedi.