Aydın'da Japon damada Türk düğünü

Müslüman olan Japon Takuhiro, Aydın'da Türk örf ve adetlerine uygun törenle evlendi.

Japonya'da Türkçe ders veren Cevriye Ayşegül (27), 2 yıl önce ders vermeye başladığı deniz polisi Takuhiro İto (32) ile arkadaş oldu.

İkilinin, arkadaşlıklarını geliştirip evlilik kararı alması üzerine Takuhiro, geçen yıl Müslüman oldu. Adını "Mustafa" olarak değiştiren Takuhiro, daha sonra Cevriye Ayşegül ile resmi nikah kıydı.

Aydın'da bir salonda düzenlenen düğün merasiminde yöresel kıyafetler giyen Japon damat Zeybek oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde davetliler, damadın Zeybek performansını fotoğrafladı.

Gazetecilere açıklama yapan Cevriye Ayşegül, düğünün beklediğinden daha güzel geçtiğini belirterek, "Ben orada Türkçe dersleri veriyordum. Eşim de derslere geliyordu, orada tanıştık. Sonra arkadaş olduk. En sonunda da evlendik. Ailelerimiz ve biz çok mutluyuz." dedi.

Japon damat da Cevriye ile evlenme konusunda doğru kararı verdiğini bugün bir kez daha anladığına dile getirerek, "Çok ama çok mutluyum. İlk kez oynadım, çok heyecanlandım. Çok güzel ve eğlenceliydi. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum. Çok nazik insanlar." diye konuştu.

(AA)