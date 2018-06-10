HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Aydın'da jeotermale karşı develi protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

 AYDIN'da son aylarda yaşanan balık ölümleri ve kuruyan ağaçlara dikkat çeken çevreciler ve jeotermal karşıtı dernekler, Germencik'te bir araya gelerek develi protesto gerçekleştirdi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da son aylarda yaşanan balık ölümleri ve kuruyan ağaçlara dikkat çeken çevreciler ve jeotermal karşıtı dernekler, Germencik'te bir araya gelerek develi protesto gerçekleştirdi. Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın, "Aydın şu anda doğal afet ortamı yaşıyor" dedi.

Germencik Çevre ve Doğa Derneği'nin organize ettiği jeotermal karşıtı eylem, ilçe merkezinde Efeler, Söke, Kuşadası, İncirliova ve diğer ilçelerden gelen çevrecilerin katılımıyla gerçekleşti. Germencik Belediye Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde dövizlerle sloganlar atarak önlerinde deve, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kalabalık, "Zeytinime, toprağıma, incirime ve suyuma dokunma. Direne direne kazanacağız" gibi sloganlar attı.

Alanda konuşma yapan Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış, "Germencik ilçesine bağlı Alangülü Mahallesi'nde Güriş Elektrik A.Ş'ye yakın, yaklaşık 80 dekar zeytinlik alanı kurudu. Hemen onun alt kısmında sebzelikler de kurudu. Bunların nedenlerini tek faktöre bağlamak belki yanlıştır, ama en büyük neden bu etkendir. Buharkent'ten Didim'e, Kuşadası'na kadar Aydın topraklarının yüzde 87'lik alanı, jeotermal santral yerleri olarak ayrılmıştır. 1 santimetre toprak kalınlığının 150 yılda olduğunu düşünürsek, zeytin ve incir ağaçlarının köklerinde 1,5 metre, pamuk köklerinde ise yaklaşık 90 santimetreyken, bu derinlikteki toprak kalınlığının binlerce yılda oluştuğunu düşünebiliyorsunuzdur. Burada üretilen elektrik, bütün Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 1'i kadarken, Türkiye'de kaçak elektrik oranı yüzde 16 ve 20'lere ulaşmışkan, bu kadar tarım toprağının yok edilmesi doğru değildir" dedi.

'DOĞAL AFETİ YAŞIYORUZ'

Aydın'ın doğal afet yaşadığını söyleyen Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın, ise, "Şu anda Türkiye'de üretilen jeotermallerin yüzde 58'i Aydın'dadır. 25'i Aydın'ın batı tarafında, 7'si Denizli sınırında olmak üzere, ilde 32 jeotermal santrali var. Bu jeotermallerin kirliliğini, çöpünü, Aydın Büyük Menderes Nehri Havzası olarak biz çekiyoruz. Peki bunun karşısında ne üretiyor ve ne kazanıyoruz? Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde 1,2'si adına Aydın'da, şu anda çevre katliamı yaşanıyor. Aydın'ın buna katkısı yüzde 0,8'dir. Türkiye'deki elektrik sistemine yüzde 0.8 katkı sunma adına can çekişiyor. Aydın'da jeotermallerin bu kadar gündeme oturmasının sebebi nedir? Jeotermaller bize temiz yenilenebilir enerji yalanı altında anlatıldı, ama maalesef kanunsuz uygulamalara tarım ve sulama alanlarına, yaşama, doğal ve arkeolojik set alanlarına yetmedi. Mezarlıklarımıza bile jeotermal santraller kurdular. Çalışırken ne denetim, ne de kontrol var. Akışkanlığını keyfi bir şekilde ortama salıyorlar. Aydın şu anda bir doğal afet ortamı yaşıyor" diye konuştu.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Dünya pazarında yarışan kirazın kalitesinin sırrı, Akşehir Gölü Dünya pazarında yarışan kirazın kalitesinin sırrı, Akşehir Gölü 
Abant mızıkacılarıAbant mızıkacıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.