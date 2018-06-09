Aydın'da JES eylemi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, jeotermal enerji santrallerinin doğaya zarar verdiğini iddia eden grup yürüyüş yaptı.
Germencik Çevre ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan grup, Kent Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, burada yaptığı konuşmada, jeotermal santralinin yanında bulunan zeytinliklerin kuruduğunu ileri sürdü.
Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın da jeotermal enerjinin yenilenebilir enerji olmadığını, bölgede doğal afet yaşandığını öne sürdü.
Öte yandan yürüyüşe getirilen deve, katılımcılardan ilgi gördü.
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