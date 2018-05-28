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Aydın'da kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Aydın'da kaçak kazı operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde kepçeyle kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, sit alanı içerisinde kepçeyle kaçak kazı yapan Ö.D, I.K, B.K, B.G, Ö.Y, A.G. ve O.G'yi suçüstü yakaladı.

Kepçeye el koyan ekipler, gözaltına alınan şüphelileri Söke İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

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Jandarma kaçak kazı operasyon Sit

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