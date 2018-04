Aydın'da kadınlar, mehteri de çalıyor ambulansı da sürüyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin 2 kadın büyükşehir belediye başkanından biri olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, icraatlarıyla 'kadın dostu kent' oluşturdu. Türkiye'de ilk kadın mehteran takımını ve zeybek ekibini kuran Çerçioğlu'nun yönettiği belediyede, ambulansı da otobüsü de kadınlar kullanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına yeniden adaylığını açıkladığı tek isim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, kadınlara öncelik veren, onların yolunu açan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk kadın mehteran takımı ile zeybek ekibini kuran Çerçioğlu'nun yönettiği belediyede, ambulansı da belediye otobüsünü de kadınlar kullanıyor. Çerçioğlu'nun belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadınlardan oluşturduğu 17 kişilik mehteran ekibi, gönüllülük esasına göre çalışıyor. Mehter takımının kadınlardan kurulu olması ilk başta yadırgansa da başarılı performansları dinleyicileri etkiledi. Önceleri sadece Aydın bölgesindeki etkinliklerde görev alan kadın mehter takımı, bugün Türkiye'nin her bölgesine giderek, gösteriler yapıyor. Kadın mehter takımını gururla izlediğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın 'kadın dostu kent' olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kenti kadınlar kullanıyor; parkları, caddeleri, pazar yerini. Çalışmaları yaparken, kadınları anketlerde ön plana alırız. 'Kadınlar ne istiyor, kentte ne görmek istiyor?' Kadınların fikirleri bizim için önemli olmuştur. Kadın mehteran takımı, kadın efelerimiz birçok birimde kadınlarımız çalışıyor. Ambulans şoförlüğü, kadın toplu taşıma araçlarında kadınlara yoğun şekilde görev alıyor. Eğer toplumu yükseltmek istiyorsanız mutlaka kadının sosyal ve iş hayatında olması lazım. Ben de kadın belediye başkanı olarak her zaman kadınların yanında yer alıyorum. Kuvâ-yi Milliye'nin Çete Ayşeleri, Nene Hatunları oldu. Büyük Taarruz'da Türk kadını erkeğiyle omuz omuza mücadele etti. Türk kadını her işi yapabilir, yeter ki fırsat verilsin. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri de bir kadın devrimidir. Kadınların en iyisini yapacağına inandığım için bu takımları kurduk, çok başarılı oldular." 'ÇOCUKLAR BİZİM ETKİNLİKLERİMİZE GELİYOR' Kadın mehter takımının şefi Gamze Konur ise bu görevinin yanı sıra halk oyunları eğitmeni olduğunu söyledi. Takıma kendi isteğiyle girdiğini, izleyenlerin beğenisini ve takdirini topladıklarını belirten Konur, "Kendimizi tanıtıyoruz, bu da bize gurur veriyor. İlk başlarda başaramayacağımızı düşündüler; ama biz başardık" dedi. Konservatuvarda opera ve şan eğitimi alan, şimdilerde belediye kültür merkezinde şan eğitimi veren Pınar Uysal da mehter takımında solistlik yapıyor. Uysal, Türkiye genelinde gösteriler yaptıklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi. Mehmet takımının en kıdemli üyesi, 2 çocuk annesi Aytül Ceylan ise "Spor eğitmeniyim, projede yer almak istedim. Çok sevdim işimi. Mehter ve kadın çok bağdaştırılmıyor; ama ben yer almak istedim. Çok iyi bir ekip oluşturduk. Genelde veliler çocuklarının etkinliklerine gider, bizde tersi oluyor. Onlar, benim etkinliklerime geliyor" diye konuştu.