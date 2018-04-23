Aydın’da ’Kalite Yönetimi Sistemi’ uygulamaya geçti

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kalite yönetim sistemi toplantısı gerçekleştirildi.
Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için 17 ilçeyi de kapsayan "Kalite Yönetimi Sistemi"ni devreye soktu. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş öncülüğünde 7 aydır devam eden çalışmalar sonucunda, toplam performansın iyileşmesine yardım eden ve sürdürülebilir kalkınma için temel sağlayan "Kalite Yönetim Sistemi"nin kurulması planlandı.
İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş yaptığı açıklamada; "Tüm çalışma kollarında uyumu sağlayarak hizmet kalitesinin artırılması, kalite anlayışının yerleştirilmesi ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışma sistemi benimsenmesi için yapılan ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine çalışmalar yapıyoruz" dedi.
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum