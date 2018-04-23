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Aydın’da ’Kalite Yönetimi Sistemi’ uygulamaya geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 08:53 | Son Güncelleme

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kalite yönetim sistemi toplantısı gerçekleştirildi.Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için 17 ilçeyi de kapsayan "Kalite Yönetimi Sistemi"ni devreye soktu.

Aydın’da ’Kalite Yönetimi Sistemi’ uygulamaya geçti

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kalite yönetim sistemi toplantısı gerçekleştirildi.
Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için 17 ilçeyi de kapsayan "Kalite Yönetimi Sistemi"ni devreye soktu. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş öncülüğünde 7 aydır devam eden çalışmalar sonucunda, toplam performansın iyileşmesine yardım eden ve sürdürülebilir kalkınma için temel sağlayan "Kalite Yönetim Sistemi"nin kurulması planlandı.
İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş yaptığı açıklamada; "Tüm çalışma kollarında uyumu sağlayarak hizmet kalitesinin artırılması, kalite anlayışının yerleştirilmesi ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışma sistemi benimsenmesi için yapılan ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Aydın’da ’Kalite Yönetimi Sistemi’ uygulamaya geçti

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