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Aydın'da kandil şerbeti dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli İlçe Belediyesi tarafından Berat Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi.

Aydın'da kandil şerbeti dağıtıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçe Belediyesi tarafından Berat Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi. Vatandaşlara şerbet ikram eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.
Nazilli Belediyesi tarafından hazırlatılan geleneksel kandil şerbeti, Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı Çeşmesi'nden akıtılarak yaklaşık 15 bin kişiye dağıtıldı. Vatandaşlara şerbet ikram ederek kandillerini kutlayan MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Kandil şerbeti geleneğimizi diğer dini günlerde olduğu gibi Berat Kandili'nde de bozmadık. Osmanlı çeşmemizin altındaki şerbet için ayrı bir hazne bulunuyor. Çeşmelerin 4 tanesinden su diğer 4'ünden şerbet akıyor. Vatandaşlarımız bu uygulamadan oldukça memnun. Kandil şerbeti geleneğimiz devam edecek" diye konuştu.

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Aydın'da kandil şerbeti dağıtıldıAydın'da kandil şerbeti dağıtıldıAydın'da kandil şerbeti dağıtıldıAydın'da kandil şerbeti dağıtıldı

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