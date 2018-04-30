Aydın'da kandil şerbeti dağıtıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçe Belediyesi tarafından Berat Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi. Vatandaşlara şerbet ikram eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı. Nazilli Belediyesi tarafından hazırlatılan geleneksel kandil şerbeti, Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı Çeşmesi'nden akıtılarak yaklaşık 15 bin kişiye dağıtıldı. Vatandaşlara şerbet ikram ederek kandillerini kutlayan MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Kandil şerbeti geleneğimizi diğer dini günlerde olduğu gibi Berat Kandili'nde de bozmadık. Osmanlı çeşmemizin altındaki şerbet için ayrı bir hazne bulunuyor. Çeşmelerin 4 tanesinden su diğer 4'ünden şerbet akıyor. Vatandaşlarımız bu uygulamadan oldukça memnun. Kandil şerbeti geleneğimiz devam edecek" diye konuştu.
Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!
Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum