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Aydın'da kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 04:41 | Son Güncelleme

Aydın'da kavga: 6 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda İtalyan Köprüsü yakınındaki bir büfede yaklaşık 20 kişinin bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve cam şişelerle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.

Kavgada O.A, F.Ö, U.T, B.Ö, E.Ö. ve S.Ö. yaralandı.

Yakınlarının yardımıyla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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