Aydın'da kayıp kişi drone ile arandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kendisinden 6 gündür haber alınamayan 52 yaşındaki Durmuş Sağ'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bozköy Mahallesi'nde 19 Nisan'dan beri kayıp olan Durmuş Sağ'ın bulunması için Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler drone ile havadan, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi ise bölgedeki gölette arama yapıyor.

Henüz izine ulaşılamayan Sağ'ın bulunması için AFAD ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Bozköy Mahallesi'nde Şadiye Dağ, traktörle evden ayrılan eşi Durmuş Sağ'dan haber alamadığı gerekçesiyle 19 Nisan'da İlçe Jandarma Komutanlığına başvurmuş, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

