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Aydın'da kayıp kişiyi arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Germencik ilçesinde 7 gündür kayıp Durmuş Sağ'ı arama çalışmalarına 2 helikopter katıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 52 yaşındaki Durmuş Sağ'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bozköy Mahallesi'nde 19 Nisan'dan beri kayıp Durmuş Sağ'ı arama çalışmalarına Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı 2 helikopter katıldı.

AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de arama köpeği desteğiyle karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin arama çalışmasına vatandaşlar da destek veriyor.

- Olay

Bozköy Mahallesi'nde Şadiye Dağ, traktörle evden ayrılan eşi Durmuş Sağ'dan haber alamadığı gerekçesiyle 19 Nisan'da İlçe Jandarma Komutanlığına başvurmuş, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Dün de Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler drone ile havadan, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi ise bölgedeki gölette arama yapmış Sağ'a ilişkin herhangi bir ize ulaşılamamıştı.

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