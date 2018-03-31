Aydın'da Köpek Güzellik Yarışması

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde düzenlenen 'Köpek Güzellik Yarışması'nda köpekler podyuma çıkarken, sahipleri heyecanlı anlar yaşadı. Türkiye Köpek Irkları ve Federasyonu ile Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi tarafından, Türkiye genelinde düzenlenen Köpek Güzellik ve Irk Değerlendirmesi Yarışması, Aydın Tekstil Park'ta yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 100 köpek, yarışma için getirildi. Çeşitli kategorilerde en güzel köpek seçimi için podyuma sahipleri ile beraber çıkan İngiliz Pointer ve İngiliz Setter cinsi köpekler, Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu hakemleri tarafından değerlendirildi. "BU YIL KATILIM VE İLGİ FAZLA OLDU" Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hakan Cengiz, "Geçen yıl ilkini yapmıştık bu yıl da Aydın'da ikinci defa bir köpek yarışması düzenledik. Geçen yıl da buna yakın bir katılım vardı. Bu yıl biraz daha fazla ilgi ve katılım oldu. Köpeklerimizde biz sadece Pointer ve Setter ırkı olanları yarışmaya dahil ediyoruz. Irk güzelliği dediğimiz bu yarışmada köpeğin kafa, kuyruk, burun, kulak ve ayak basma gibi pozisyonlara uluslararası hakemler tarafından izlenerek kontrol edilmektedir" dedi. ÇERÇİOĞLU'NA KÖPEK HEDİYE EDİLDİ Köpek Güzellik Yarışması'na ev sahipliği yapan ve iki yıldan beri büyük destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na, katkılarından dolayı 'Zia' isimli Pointer cinsi köpek hediye edildi. Yarışmayı düzenleyenlere, hediye dilen köpek için teşekkür eden Çerçioğlu, "Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. İstedik ki bu yıl daha güzel olsun. Hep beraber yapalım istedik. Gerçekten de bugün istediğimiz noktaya geldik. Seneye mutlaka daha iyi olacak" dedi. Yarışmaya Türkiye Köpek Irkları ve Federasyonu Başkanı Ümit Özkan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi. Sabah 10.00'da başlayan yarışmada dereceye giren köpeklere kupa ve köpek maması hediye edildi.