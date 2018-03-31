Aydın'da köpek güzellik yarışması

Türkiye'nin birçok ilinden "Pointer" ve "Setter" cinsi köpeğin katıldığı "Köpek güzellik ve ırk standartları değerlendirmesi" yarışması yapıldı.

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesince bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 köpek yarıştırıldı.

Aydın Tekstil Park'ta yapılan yarışmada köpekler kafa, kulak, diş yapısı ve yürüyüşü gibi birçok kategoride değerlendirildi.

Yarışmanın açılışına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na "Zia" isimli "Pointer" cinsi köpek hediye edildi.

Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, yarışmaya katılımın yoğun olmasının sevindirici olduğu belirterek, "Yarışmaya bu kadar çok köpeğin katılması bizim için çok sevindirici. Kütahya, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa, Burdur ve Denizli gibi illerden katılım var." dedi.

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hakan Cengiz de geçen yıla oranla katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.