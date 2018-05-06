Aydın'da kuvvetli yağış

Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Efeler ilçesi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde sağanak dolayısıyla yalnız yaşayan 63 yaşındaki Işık Han'ın evini su bastı.

Evi su altında kalan yaşlı kadın gözyaşı dökerken yardıma gelen komşuları kovalarla suyu tahliye etti.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgeye çalışma başlattı.

Mesudiye Mahallesi'nde kuvvetli yağış ve rüzgarın etkisiyle kopan elektrik telinin çarpması sonucu Mustafa Çoban (30) isimli vatandaş ağır yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Kuşadası

Kuşadası ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı'nda su birikintisi oluştu.

Bulvarda bir otomobil ile şehiriçi halk otobüsü suyun içinde kalırken kent merkezindeki birçok iş yerini su bastı.

Yağış nedeniyle Kuşadası-Selçuk ve Kuşadası-Söke karayollarında trafikte aksamalar yaşandı.

