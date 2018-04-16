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Aydın’da lisanslı depoculuk toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Borsası Toplantı salonunda "Lisanslı Depoculuk" bilgilendirme toplantısı yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantı, İzmir TMO Şube Müdürü Hüseyin Kılboz’un ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fuat Fikret Aktaş’ın konuşmalarıyla devam etti.Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş konuşmasında lisanslı depoculuğun tanımını yaparak " Lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecesini yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamaktır.

Aydın’da lisanslı depoculuk toplantısı yapıldı

Aydın Ticaret Borsası Toplantı salonunda "Lisanslı Depoculuk" bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantı, İzmir TMO Şube Müdürü Hüseyin Kılboz’un ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fuat Fikret Aktaş’ın konuşmalarıyla devam etti.
Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş konuşmasında lisanslı depoculuğun tanımını yaparak " Lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecesini yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamaktır. Ayrıca tarım ürünleri lisanslı depo işletmecilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere oluşturulmuş bir sistemdir” dedi.
TMO Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Gökhan Gürbüz ise "Lisanslı Depoculuk" ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaparak, İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş ile birlikte katılımcıların sorularını yanıtladı.
Yaklaşık iki saat süren toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, İlçe Kaymakamları, Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fuat Fikret Aktaş, İzmir TMO Şube Müdürü Hüseyin Kılboz, TMO Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Gökhan Gürbüz, Aydınlı üreticiler, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Aydın’da lisanslı depoculuk toplantısı yapıldı

Aydın’da lisanslı depoculuk toplantısı yapıldı

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