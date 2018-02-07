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Aydın'da, mesai saatleri içinde 18 yaşından küçüklere internet salonları yasak

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:08 | Son Güncelleme

AYDIN Valiliği, il genelinde saat 08.00- 17.00 saatleri arasında 18 yaşından küçüklerin internet ve oyun salonlarına girmelerini yasakladı.

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valiliği, il genelinde saat 08.00- 17.00 saatleri arasında 18 yaşından küçüklerin internet ve oyun salonlarına girmelerini yasakladı.
Aydın Valiliği'nce alınan bir kararla, öğrencilerin ders saatleri sırasında internet ve oyun salonlarına kısıtlama getirdi. Valilik kararında ayrıca 18 yaş altındakilere çakmak ve çakmak gazı satışını da yasakladı. Kararın, öğrencilerin eğitim öğretim saatleri içerisinde oyun salonlarına yoğun ilgi gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine alındığına dikkat çekildi. Yasak kararının 18 yaş altı çocuk ve gençlerin korunması amacıyla alındığı belirtilen Valilik açıklamasında "Aydın ili sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul, ortaokul ve lise dengi düzeyindeki özel ve resmi tüm okul öğrencilerinin, eğitim-öğretim saatleri içerisinde internet ve elektronik oyun salonlarına yoğun ilgi gösterdikleri tespit edildiğinden, 18 yaşından küçük öğrencilerin hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında yanlarında veli veya vasileri olmadan internet ve oyun salonlarına girmelerini yasaktır" denildi.
Çocuklar ve gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen, çakmak ve çakmak gazı solumanın zararlarından korumak, bu maddelere çocukların erişimini önlemek ve onları bu maddelerden uzak tutmak amacıyla, 18 yaş altındakilere satışı yasaklandı.
UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK
Alınan ve kamuoyuna açıklanan bu kararlara uymayanlar hakkında il idare kanunu, kabahatler kanunu ve Türk ceza kanunu hükümlerine göre cezai ve idari işlem yapılacağı belirtildi. Valilik kararları 2017- 2018 eğitim-öğretim dönemi dahil olmak üzere yeni bir karar alınıncaya kadar takip eden her eğitim-öğretim dönemlerini de kapsayacak.

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