Aydın'da MHP'nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

MHP Aydın İl Başkanlığının 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonucuna itiraz talebi, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Alınan bilgiye göre, MHP İl Başkanlığının İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonuçlandı. Değerlendirmeyi yapan seçim kurulu, MHP'nin itirazını reddetti.

Karara ilişkin açıklamada bulunan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, haklarını Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) arayacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci yakinen takip ettiğine dikkati çeken Pehlivan, "YSK'dan hak ettiğimiz sonucu alacağımıza ve Aydın'dan Ankara'ya bir milletvekili göndereceğimize inancımız tamdır. Siyasi menfaatlerimizin önünde Türk milletinin ve Türk devletinin menfaatleri vardır. Bu menfaatleri koruyup kollamak, ülkemizin bekasına zarar vermeden geçirmek öncelikli görevimizdir. YSK'den çıkacak sonuca saygılıyız ve uymak durumundayız." dedi.

Seçimlerin ardından MHP İl Başkanlığınca il genelinde ilçe seçim kurullarına başvuru yapılarak sonuca itiraz edilmiş ve bu talepleri reddedilmişti. İlçe seçim kurullarının talepleri reddetmesinin ardından İl Seçim Kuruluna itiraz talebinde bulunulmuştu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Aydın'dan AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarmıştı.

