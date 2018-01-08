Aydın'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki arazi için referandum

Son Güncelleme 3 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 15:45 |3 dakika önce

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 31 bin dönüm alanın ne amaçlı kullanılacağının belirlenmesi için halk oylamasına gidildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "O sandıktan ne çıkarsa onu yapmaya söz veriyorum" diyerek ilk oyu kendi kullandı. Kent Meydanı'nda kurulan çadıra konulan 6 ayrı sandıktaki oylama 16 Ocak'a kadar devam edecek. Aydın'nın merkez ilçesi Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 31 bin metrekare alanın ne şekilde değerlendirileceğinin belirlenmesi için halk sandığa gitti. Kent Meydanı'nda kurulan çadırda 6 sandık oluşturuldu. Vatandaşların söz konusu araziye ne yapılmasını istediklerini yazıp sandığa attıkları oylama 16 Ocak'a kadar sürecek. Oylamanın sonunda sandıklar açılacak ve çıkan sonuca göre arazinin ne amaçla kullanılacağı belirlenip, Aydınlılar'a duyurulacak. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da oy kullanmak için çadıra geldi. Aydınlılar, referanduma büyük ilgi gösterdi.

'HALK NE İSTERSE BEN ONU YAPARIM' Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oyunu kullanmadan önce yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi daha önce Aydın merkezde 177 bin metrekarelik Aydın Tekstil arazisini 100 milyona kamulaştırdık. Orada da referandum yaptık. Refarendumda sonuç yeşil alan çıktı. Sizin isteğinize göre projesini çizdirdik önümüzdeki günlerde de projenin ihalesini yapacağız. Daha sonra da yapımına başlayacağız. 177 bin dönümlük arazi Aydın'ın en değerli arazisidir. Bize, 'AVM mi rezidans mı yapacaksınız' diye sordular. 'Hayır, halk ne istiyorsa biz onu yaparız' dedik. Aydın'da yaşayanların fikirleri düşüncesi ne ise ben onu yaparım. Onun dışında hiçbir şey yapmam. Bizler, demokrasiyi içimize sindirmiş insanlarız. Beni bunun için belediye başkanı seçtiniz. Ben de sizin isteğiniz yönünde Aydın'ı yönetiyorum. Bugün kullandığımız oylarla, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Aydın'ın en değerli arazilerinden biri olan 31 bin metrekarelik araziyi ne yapacağımızı belirleyeceğiz. Tüm Aydın halkını referanduma bekliyoruz. 5 yaşından 80 yaşına kadar her vatandaş gelip, burada oy kullanabilir. Bu arazide, yeşil alan mı, koşu yolu mu yoksa rezidans mı istiyorsunuz kararı siz verin. O sandıktan ne çıkarsa onu yapmaya söz veriyorum" dedi.