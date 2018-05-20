Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Karıncalı Dağı Kurudere mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında, alevler kısa sürede zeytin ağaçları ve çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçaklar havadan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli de karadan müdahale ediyor.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti
Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü
Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum