HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Aydın'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

Kuyucak ilçesi Karıncalı Dağı Kurudere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Karıncalı Dağı Kurudere mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında, alevler kısa sürede zeytin ağaçları ve çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçaklar havadan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli de karadan müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Akhisar'daki zeytin hırsızlığıAkhisar'daki zeytin hırsızlığı
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyorİlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye müdahele orman yangın

En Çok Okunan Haberler

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.