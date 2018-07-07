Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında, kızılçam ve fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu 7 hektarlık alanda zarar oluştu.

Kılavuzlar Mahallesi Kızdağ mevkisinde kızılçam ve fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 5 helikopter, 3 uçak ile hava ve karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 7 hektarlık alan zarar gördü.

