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Aydın'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Yangında 7 hektarlık kızılçam ve fıstık çamı ormanı zarar gördü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında, kızılçam ve fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu 7 hektarlık alanda zarar oluştu.

Kılavuzlar Mahallesi Kızdağ mevkisinde kızılçam ve fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 5 helikopter, 3 uçak ile hava ve karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 7 hektarlık alan zarar gördü.

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Bozdoğan Hektar orman orman yangını yangın

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