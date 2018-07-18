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Aydın'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Nazilli ilçesinde çıkan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında ilk belirlemelere göre 9 hektarlık alan zarar gördü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yalınkuyu Mahallesi Burunucu mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle zeytin, incir ve çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edilen yangında, ilk belirlemelere göre 9 hektarlık alan zarar gördü.

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Aydın Nazilli orman yangını yangın

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