Aydın'da otobüs şoförlerinin haksız yere işten çıkartıldığı iddiası

Aydın Büyükşehir Belediyesinin disiplinsiz davrandıkları iddiasıyla işten çıkardığı 9 şehiriçi otobüs şoförü, oturma eylemi yaptı.

Atatürk Kent Meydanı'nda oturma eylemi yapan işçileri ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve DİSK yetkilileri, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile görüştü.

Beko, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin disiplin kurulu kararı olmadan haksız ve gerekçesiz işten çıkarıldıklarını savundu.

İşçilerin sendika üyesi olduğu için işten çıkarıldığını öne süren Beko, Çerçioğlu'nun işçilerin disiplinsiz hareket ettiğini ifade etmeye çalıştığını dile getirerek, şunları belirtti:

"Sonuçta şöyle bir cümle kullanıldı, 'Ben Aydın meydanına bir sandık kuracağım. Ben değil buna Aydınlılar karar verecek. Yapılacak olan halk oylaması sonucu Aydınlılar işten atılan işçilerin iş başı yapmalarını istiyorsa ben onların hepsini iş başı yaptıracağım. Ama Aydınlılar bunu istemiyorsa ben onları işe almayacağım.' Buna hiç gerek yok. Biz işçi arkadaşlarımızın bir an önce işini ekmeğini ve geleceğini geri alabilmesi için mutlaka bu mücadeleyi devam ettireceğiz."