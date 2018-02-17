Aydın'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın istikametinden Muğla yönüne seyreden Ömer Demir (24) yönetimindeki 35 LFK 91 plakalı otomobil, Hallaçlar Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü Demir, olay yerinde hayatını kaybetti.
Demir’in cesedi otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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