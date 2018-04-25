Aydın'da otomobil deveye çarptı: 2 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobilin yola çıkan deveye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Barkın Dönmez (39) idaresindeki 06 BF 5266 plakalı otomobil, Buharkent-Denizli Karayolu Ortakçı mevkisinde yola çıkan "Çöl Ağası" isimli deveye çaptı.
Çarpmanın etkisiyle diğer şeride devrilen deveye daha sonra Yavuz Çıngılı (33) yönetimindeki 46 HJ 311 plakalı otomobil çarptı.
Kazada sürücülerden Çıngılı ile aynı araçtaki Vakkas Mehmet Dokuyucu (25) yaralandı, deve telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, telef olan deve kepçe yardımıyla kaldırıldı.
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