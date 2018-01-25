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Aydın'da otomobil devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 05:57 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Araçta sıkışan 45 yaşındaki Tahsin Dinleyen öldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu Yenipazar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tahsin Dinleyen yönetimindeki 48 Y 1144 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucunda devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobilde sıkışan Dinleyen, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dinleyen'in öldüğünü belirledi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Nazilli-Aydın Karayolu devrilen otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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