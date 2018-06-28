Aydın'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Nazilli karayolunda seyreden Arif Çakır (23) idaresindeki 09 NE 318 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Çakır'ın cesedi, AKS ekiplerince araçtan çıkarılarak Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çarpmanın etkisiyle direğin devrilmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

