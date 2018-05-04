Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Ulus (22) idaresindeki 09 Z 2052 plakalı motosiklet, Kabaca Mahallesi girişinde karşı yönden gelen Hüseyin T. (56) yönetimindeki 35 SGC 17 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosikletteki sürücü Ali Ulus ve Murat Ot (18) ile otomobilde bulunan Fahrettin Yılmazer (47) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ulus, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Pentagon Sözcüsü Dana White açıkladı: ABD ile Çin arasında 'lazer' krizi!
PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
Okuyucu Yorumları 0 yorum