Aydın'da otomobil kamyona çarptı: 9 yaralı

Aydın'da bir otomobilin, kamyona arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Hasan Karcı'nın kullandığı 09 B 2710 plakalı otomobil, Aydın-Denizli çevreyolu Çıldır Havalimanı mevkisinde hareket halinde bulunan Abdullah Ant idaresindeki 09 BCS 23 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücü ve aynı araçtaki Güneş Karcı (30) Nihal Karcı (40) Ecrin Nisa Karcı (5) Alperen Karcı (6) Kerem Sadi Karcı (3) Işılay Karcı (9) Selenay Karcı (12) Necati Eren Kösemen (9) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecrin Nisa Karcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobildekilerin bayramlaşma dolayısıyla İzmir'e doğru yola çıktıkları öğrenildi.

Kamyon sürücüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sesi duyunca 'eyvah lastik patladı' dedim. Sonra aynadan bakınca otomobili gördüm ve hemen durdum." dedi.

