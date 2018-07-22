Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Osman Y. idaresindeki 31 YS 587 plakalı otomobil, Nazilli-Denizli karayolunda İlyas Açıkkol'un kullandığı (41) plakasız kasalı motosikletle Gencelli mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ve motosiklet şarampole devrildi.
Sürücü Açıkkol, annesi Emine (80) ve kızı Hülya Açıkkol (15), kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı haber alarak gelen Açıkkol ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
İncir bahçesinden Gencellidere Mahallesi'ndeki evlerine gittikleri öğrenilen Açıkkol ailesinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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