Aydın'da otomobille motosikletin çarpışması

AYDIN/DENİZLİ (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden baba, kızı ve annesinin cenazeleri toprağa verildi.

Kuyucak'ta dün meydana gelen kazada ölen İlyas Açıkkol (41) ve annesi Emine Açıkkol'un (80) cenazeleri Gencellidere Camisi'ne getirildi.

Anne ve oğulun cenazeleri, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Yukarı Gencellidere Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

- Kızı Denizli'de toprağa verildi

İlyas Açıkkol'un aynı kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Hülya Açıkkol'un cenazesi ise annesinin yaşadığı Denizli'de toprağa verildi.

Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde annesi ile yaşayan ve yaz tatilini geçirmek için babasının yanına giden Hülya Açıkkol'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.

Yeşildere Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Açıkkol'un cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, Açıkkol'un ailesi ve yakınları ile Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da katıldı.

- Olay

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Osman Y. idaresindeki 31 YS 587 plakalı otomobil, İncir bahçesinden dönen İlyas Açıkkol'un kullandığı (41) plakasız kasalı motosikletle Gencelli mevkisinde çarpışmış, kazada sürücü Açıkkol, annesi Emine (80) ve kızı Hülya Açıkkol (15), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

