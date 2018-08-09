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Aydın'da otomobille uçuruma düşen iki kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 06:35 | Son Güncelleme

Otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma düşen iki arkadaş, ekiplerin 2,5 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Aydın'da yaklaşık 150 metrelik uçuruma düşen otomobildeki iki kişi, ekiplerin 2,5 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Soner Bilara yönetimindeki 09 AAT 048 plakalı otomobil, Danişment mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma düştü.

Araçta sıkışan sürücü Soner Bilara ve yanındaki arkadaşı Onur Zirek, telefonla polisten yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler otomobilin bulunduğu yere güçlükle ulaştı.

İtfaiye ve AFAD görevlileri, araçtan alıp sedyeye koydukları yaralıları halat yardımıyla yukarıya çıkarmaya çalıştı.

Ekipler, yaralıları yukarı çekmekte güçlük yaşayınca jandarma ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla iki arkadaş çıkartıldı.

Bölgede 2,5 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD itfaiye kurtarma yaralı

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