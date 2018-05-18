Aydın'da pazarcı kavgası: 4 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'ndaki pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek sopalı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kavgadan sonra hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

