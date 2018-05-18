Aydın'da pazarcı kavgası: 4 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'ndaki pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek sopalı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri kavgadan sonra hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı
Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası
CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı
Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat
İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı
Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
İki fotoğraf arasındaki farkları tespit edebilir misiniz?
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum